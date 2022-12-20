Проблему с автобусным маршрутом №14 будут решать в Хабаровском крае Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Во время прямого эфира главы Хабаровского края поступило сообщение от жителей: «Возьмите под контроль автобусный маршрут №14. Печки не греют, окна замороженные, остановки не объявляют».

- Минтранс этим вопросом и займется, посмотрит, кто на маршруте оператор и почему такое отношение к пассажирам. Если так будете работать - выгоним. Я имею в виду перевозчика, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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