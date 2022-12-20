На недостаток новогодних подарков пожаловались жители Хабаровского края губернатору Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

На прямую линию главы Хабаровского края Михаила Дегтярева поступило обращение от жительницы Амурска: «Ходила в соцзащиту получать подарки как многодетная семья. Дали два подарка на четверых детей. Почему так?»

- Что это за безобразие? Я прошу администрацию Амурского района и минсоцзащиты к этому обращению отнестись внимательно и дружелюбно. Установите связь, и от меня лично дополнительно четыре подарка семье передайте, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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