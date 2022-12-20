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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:22

На недостаток новогодних подарков пожаловались жители Хабаровского края губернатору

Вопрос взят на контроль профильными ведомствами
Татьяна СЕРЕДА
На недостаток новогодних подарков пожаловались жители Хабаровского края губернатору

На недостаток новогодних подарков пожаловались жители Хабаровского края губернатору

Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

На прямую линию главы Хабаровского края Михаила Дегтярева поступило обращение от жительницы Амурска: «Ходила в соцзащиту получать подарки как многодетная семья. Дали два подарка на четверых детей. Почему так?»

- Что это за безобразие? Я прошу администрацию Амурского района и минсоцзащиты к этому обращению отнестись внимательно и дружелюбно. Установите связь, и от меня лично дополнительно четыре подарка семье передайте, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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