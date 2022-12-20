Михаил Дегтярев: «На Дальнем Востоке будущее»
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
В ходе прямой линии главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву задали вопрос о прогнозах Владимира Жириновского о Дальнем Востоке.
- Владимир Жириновский о Дальнем Востоке говорил много. И самое главное, что он говорил, что здесь будущее, о чем и я говорю сейчас. Он старался не называть эту территорию дальней. Говорил, что здесь будут большие города, крупнее западных. А про американцев говорил, что они закончат плохо, - сказал Михаил Дегтярев.
Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.
Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.
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