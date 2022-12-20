Новые меры поддержки готовят для семей мобилизованных в Хабаровском крае Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Важнейший вопрос, который сейчас волнует многих жителей Хабаровского края - это меры поддержки мобилизованных и их семей. Об этом поговорили и на прямой линии главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Мы приоритетом поставили семьи и открыли 16 центров в Хабаровском крае, где оказывают поддержку и семьям, и бизнесу. По мерам господдержки сделали упор на детей - бесплатное питание, выплаты студентам, освобождение от платы за детсады и единовременные выплаты по 150 тысяч рублей бойцам. Уже тысячи семей получили поддержку. Мы приняли решение индексировать до 150 тысяч рублей соцвыплату на газификацию, а именно на покупку оборудования, так как оно подорожало, и туда же включаем категорию мобилизованных. Контрактникам нашим, кто в батальоне «Генерал Корф», тоже выплату назначили в 250 тысяч рублей. Добровольцев поддерживаем спальными мешками, бельем, вездеходами, квадрокоптерами и так далее. Недавно обнаружили находку - плащ-невидимка, будем закупать, чтобы снайперов не было видно. Хочется сказать, что наша главная задача - забота. Низкий поклон всем бойцам и их семьям, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Михаил Дегтярев проводит последнюю в 2022 году прямую линию. Губернатор отвечает на вопросы жителей региона, а также представителей краевых и федеральных СМИ.

Прямая трансляция проходит на официальном Rutube-канале и странице в социальной сети VK правительства Хабаровского края.

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