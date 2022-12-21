Аптеки откроются в удаленных населенных пунктах Хабаровского края
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
20 декабря на базе ТОГУ прошла прямая линия губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Во время трансляции глава региона рассказал о том, как правительство планирует решить проблему с дефицитом лекарств в удаленных населенных пунктах.
- Я знаю о проблеме, она хроническая. Минздраву поручено закупить препараты до конца года. Коммерческие компании в районы не заходят, а мы не можем всех поддерживать. Поэтому решили создать краевое акционерное общество. Наш регион будет единственным собственником. Будем помогать через пополнение капитала, - рассказал губернатор.
Михаил Дегтярев также добавил, что схема снабжения аптек изменится уже в следующем году.
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