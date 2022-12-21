Поиски двух пропавших 15 декабря подростков завершились в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 декабря стало известно, что 15-летний юноша и 14-летняя девушка в поселке Ола бесследно пропали после того, как вышли из школы после окончания уроков. Несколько дней о судьбе подростков не было никакой информации. На их поиски вышли сотрудники полиции и волонтеры, но первые несколько дней никаких зацепок найти не удавалось.

- Подростки проживали в реабилитационном центре. Правоохранителям удалось установить, что несовершеннолетние уехали в Магадан, где скрывались от полиции, так как не хотели возвращаться в поселок, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

С помощью волонтеров 19 декабря сотрудники уголовного розыска узнали, где скрываются подростки, с ними все было в порядке. Сейчас они уже вернулись в реабилитационный центр.

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