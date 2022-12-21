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НовостиОбщество20 декабря 2022 23:46

Хабаровский завод по производству труб переходит на отечественное сырье

Полимерные изделия также изготавливают на российском оборудовании
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский завод по производству труб переходит на отечественное сырье

Хабаровский завод по производству труб переходит на отечественное сырье

Фото: Правительство Хабаровского края

Промышленные предприятия Хабаровского края переходят на отечественное сырье и оборудование или их аналоги из дружественных стран. С импортозамещением им помогает краевое министерство промышленности и торговли. Хабаровский трубный завод по производству полимерных материалов, который является резидентом ТОР «Хабаровск», почти полностью перешел на российское сырье. Предприятие в год выпускает 18 тысяч тонн продукции для строительства и ремонта трубопроводных систем. 90% сырья, используемого в производстве, - отечественное. 10% поставляется из дружественных стран.

- Раньше соотношение отечественного и импортного сырья было где-то 50/50, теперь 90/10. Мы сократили логистические издержки, уменьшились сроки поставок. Предприятие обеспечивает высококачественными полимерными трубами большинство стратегически значимых объектов газопромышленного комплекса и жилищно-коммунальной сферы ДФО, - сказал Николай Соколков, директор по развитию компании «Полипластик-ДВ».

В этом году компания запустила линию производства многослойных полиэтиленовых труб диаметром 90-250 миллиметров. Сейчас завод производит трубы диаметром от 20 до 800 миллиметров, а для сферы водоотведения выпускаются трубы диаметром до 240 сантиметров.

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