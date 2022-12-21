Хабаровский завод по производству труб переходит на отечественное сырье Фото: Правительство Хабаровского края

Промышленные предприятия Хабаровского края переходят на отечественное сырье и оборудование или их аналоги из дружественных стран. С импортозамещением им помогает краевое министерство промышленности и торговли. Хабаровский трубный завод по производству полимерных материалов, который является резидентом ТОР «Хабаровск», почти полностью перешел на российское сырье. Предприятие в год выпускает 18 тысяч тонн продукции для строительства и ремонта трубопроводных систем. 90% сырья, используемого в производстве, - отечественное. 10% поставляется из дружественных стран.

- Раньше соотношение отечественного и импортного сырья было где-то 50/50, теперь 90/10. Мы сократили логистические издержки, уменьшились сроки поставок. Предприятие обеспечивает высококачественными полимерными трубами большинство стратегически значимых объектов газопромышленного комплекса и жилищно-коммунальной сферы ДФО, - сказал Николай Соколков, директор по развитию компании «Полипластик-ДВ».

В этом году компания запустила линию производства многослойных полиэтиленовых труб диаметром 90-250 миллиметров. Сейчас завод производит трубы диаметром от 20 до 800 миллиметров, а для сферы водоотведения выпускаются трубы диаметром до 240 сантиметров.

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