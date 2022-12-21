Должников за коммунальные услуги обнаружили в аэропорту Хабаровска Фото: филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»

Сотрудники Хабаровскэнергосбыта и судебные приставы провели совместную акцию «Узнай о своих долгах» в международном аэропорту Хабаровск (Новый) имени Невельского. В здании установили мобильный пункт, где все желающие могли узнать, есть ли у них долги за свет и отопление. За день проверку прошли больше 50 человек.

- У одного из пассажиров оказался долг за отопление и горячую воду на сумму больше 20 тысяч рублей. Он сразу же оплатил задолженность на портале госуслуг, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Хабаровчанам напомнили, что долги по коммуналке могут стать причиной ареста банковских карт и имущества должника, ограничения права на совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу автомобилей. Также судебные приставы могут запретить должнику выезд из страны.

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