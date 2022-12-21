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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 0:39

Полный неадекват: мужчина под наркотиками приставал к пассажирам поезда Владивосток - Советская Гавань

Мужчина из Комсомольска задержан с наркотиками на поезде Владивосток - Советская Гавань
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина из Комсомольска задержан с наркотиками на поезде «Владивосток – Советская Гавань»

Мужчина из Комсомольска задержан с наркотиками на поезде «Владивосток – Советская Гавань»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники транспортной полиции, сопровождающие поезд Владивосток - Советская Гавань, заметили среди пассажиров мужчину в неадекватном состоянии. Он приставал к людям в вагоне и вел себя вызывающе. Правоохранители проверили багаж и личные вещи мужчины. У него нашли четыре свертка, в двух из которых были шприцы, а в других - растительная масса темного цвета со специфическим запахом. Мужчину задержали, а подозрительные свертки отправили на экспертизу.

- Проверка показала, что в свертках находилась смесь измельченного табака с гашишным маслом весом больше 30 граммов, а в шприцах - масло каннабиса объемом 10 граммов, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Задержанным оказался 39-летний комсомольчанин. Он рассказал, что свертки с наркотиками он нашел и оставил себе. На него завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения. За незаконное хранение запрещенных веществ ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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