Первую операцию по трансплантации почки провели в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край стал одним из 36 регионов, где будут выполнять операции по пересадке почек. Всего в России трансплантацию проводят в 66 больницах в 36 регионах. Первую подобную операцию выполнили врачи Хабаровской Краевой клинической больницы №1 имени профессора Сергеева 8 декабря. Пациентом стал 38-летний мужчина.

- В Хабаровск приехали специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Минздрава России, чтобы поддержать коллег на первых операциях. Операцию проводили заведующий хирургическим отделением №1 московского центра Джабраил Сайдулаев и главный внештатный трансплантолог Хабаровского края Евгений Молчанов, - рассказали в Минздраве России.

Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо, его состояние стабильно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.