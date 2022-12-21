Поговорим о стенокардии? Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Что же это вообще за заболевание, и как оно проявляется?

Это самое частое проявление ишемической болезни сердца.

Наиболее типичное проявление стенокардии - это боль, жжение в области сердца. Многие описывают ее как ощущение тяжести или сильный дискомфорт, сжимающие, распирающие, давящие ощущения, которые часто сопровождаются нехваткой воздуха.

Стенокардия очень опасна - высок риск того, что случится инфаркт миокарда. И именно поэтому профилактика и своевременное обнаружение проблемы поможет избежать недуга и даже спасти жизнь!

В рамках проекта «Мы - здоровый край» совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края были разработаны онлайн-тесты, чтобы каждый житель смог оценить - какой у него риск столкнуться со стенокардией.

По этой ссылке вы можете пройти тест.

Итак, тестирование вы прошли. И что же делать, если онлайн-тест показал превышение средних показателей и высокий риск развития заболевания?

Лучше всего обращаться к специализированному специалисту - кардиологу - по месту жительства для сдачи анализов, выполнения ЭКГ и дальнейшей консультации.

Мы желаем вам здоровья!

Проект «Мы - здоровый край» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского края.