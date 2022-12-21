Протаранил скорую и «крузак»: водитель иномарки едва не угробил годовалого ребенка в Хабаровске

Годовалый ребенок пострадал в аварии с машиной скорой помощи в Хабаровске [видео] Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Днем 20 декабря на перекрестке Краснореченская - Прогрессивная водитель «Хендай Солярис» устроил аварию с машиной скорой помощи и «Тойотой Ленд Крузер Прадо». В районе дома №47 на Краснореченской около 14:20 водитель иномарки проезжал светофор прямо по крайней правой полосе, которая предназначена для поворачивающих машин, из-за чего спровоцировал аварию. «Хендай» врезался в машину скорой, которая ехала со включенной сиреной и проблесковым сигналом. После этого иномарку отбросило на «Тойоту», стоявшую на встречке.

- В машине скорой находилась годовалая девочка и женщина 42 лет. Они получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

26-летний водитель «Хендай» на момент аварии был трезв.

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