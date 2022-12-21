Предварительные границы 14 новых ТОСов утвердили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске установили предварительные границы 14 территориальных общественных объединений (ТОС). После окончательного утверждения жители города должны будут зарегистрировать их в комитетах по управлению районами. На сегодня в краевой столице создано уже 237 ТОСов. В их работе участвуют больше 38 тысяч человек. С 2019 года Хабаровск вышел на первое место по количеству территориальных общественных объединений в ДФО.

- Такой результат доказывает, что ТОС - один из самых эффективных инструментов для повышения гражданской активности и реализации инициатив, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, ТОСы могут принимать участие в краевом и городском конкурсах грантов, чтобы получить финансирование на реализацию своих проектов.

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