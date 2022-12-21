Хабаровчанам рассказали, как не стать жертвой мошенников в преддверии Нового года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В преддверии Нового года активность мошенников резко возрастает. Теряющие бдительность россияне спешат купить подарки по выгодной цене с большими скидками, из-за чего часто попадаются на уловки аферистов. Специалисты Отделения Банка России по Хабаровскому краю рассказали жителям региона, как защититься в Сети от обмана:
- нужно проверять домен сайта перед оформлением покупок, так как мошенники часто создают клоны известных площадок, разницу между которыми можно увидеть только в адресе сайта;
- чтобы не стать жертвой сайтов-мошенников, которые имитируют продажу туров и авиабилетов, нужно не только проверить электронный адрес компании, но и найти ее в Едином Федеральном реестре туроператоров;
- при покупке билетов на культурные мероприятия нужно оплачивать их на официальном портале, не переходя по пересланным ссылкам.
Кроме новых схем мошенничества актуальными остаются и те, что уже многим знакомы - звонки от «сотрудников» банка, которые просят перевести деньги на безопасные счета. Также нередки случаи, когда аферисты представляются правоохранителями, рассказывают о том, что с близкими что-то случилось, или они стали виновниками ДТП и просят перевести деньги, чтобы «утрясти вопрос».
Во всех этих случаях нужно мыслить критично и проверять информацию. Ни в коем случае нельзя сообщать пин-коды от банковских карт или коды подтверждения, которые приходят в СМС. Настоящие сотрудники банков или органов правопорядка никогда не спрашивают эту информацию.
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