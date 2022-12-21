Туризм в Хабаровском крае возвращается к допандемийным показателям 2019 года Фото: Правительство Хабаровского края

Во вторник на базе ТОГУ прошла прямая линия с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев рассказал о развитии туризма в регионе и перспективах отрасли.

- Нам нужно заманить в край агентов, туроператоров. Мы заключили соглашение с госкорпорацией Туризм.рф, которое даст нам доступ к федеральным деньгам. Направим средства на горнолыжный комплекс «Хехцир» и большую набережную в Хабаровске. Поддержим наших предпринимателей из сферы гостеприимства, - сказал Михаил Дегтярев.

Слова губернатора дополнила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края. Она рассказала, что регион планирует войти в проект «Национальный туристический маршрут».

Губернатор отметил, что традицию проведения всероссийского туристического форума в крае планируется продолжить. Сегодня число туристов почти вернулось к показателям 2019 года, когда оно достигло в крае 570 тысяч. С начала пандемии коронавируса количество гостей в регионе резко упало, но уже сейчас все возвращается на свои места. Около 550 тысяч туристов уже побывали в крае с начала 2022 года.

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