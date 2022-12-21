Премьера фильмов о коренных народах Хабаровского края состоится в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В районах имени Полины Осипенко и Ульчском завершилась киноэкспедиция «Дети Солнца», организатором которой стала ТВ-студия «Август». Собранные материалы покажут в фильме, повествующем о культуре, традициях и быте ульчей и негидальцев.

- В эфире федерального канала «Россия К» выйдет серия документальных фильмов о нематериальном наследии коренных народов Хабаровского края. Премьера намечена на весну 2023 года, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, киноэкспедиция «Дети Солнца» является частью проекта «Земля людей». Его реализация стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов, губернатора и минкультуры региона.

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