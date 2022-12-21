Девушка выпала из окна девятого этажа в Хабаровске 19 декабря

В больнице у нее диагностировали переломы и травматический шок Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница Хабаровска выпала из окна девятого этажа на улице Дикопольцева. ЧП случилось 19 декабря. Девушка получила множественные травмы.

При падении 24-летняя хабаровчанка выжила. Ее госпитализировали прибывшие на место медики. В больнице у нее диагностировали переломы и травматический шок.

Врачи боролись за жизнь девушки, но усилия оказались тщетны. Хабаровчанка скончалась в больнице спустя пару часов. В обстоятельствах смерти девушки разбираются правоохранительные органы.

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