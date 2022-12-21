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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 5:32

Оцените качество обслуживания: двое хабаровчан прошли онлайн-опрос и лишились всех денег

Мошенники придумали новую схему обмана хабаровчан
Александра ЯВИЩЕНКО
Мошенники придумали новую схему обмана хабаровчан

Мошенники придумали новую схему обмана хабаровчан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый вид мошенничества уже дважды зафиксирован в Хабаровске. Двое жителей краевой столицы обратились в полицию после того, как с их счетов пропали все деньги.

Пострадавшие согласились пройти онлайн-опрос о качестве обслуживания в банке. Они ответили на несколько вопросов, после чего заполнили поле с реквизитами своих банковских карт и ввели пароль, который пришел им в СМС. Это дало мошенникам доступ к счетам хабаровчан.

- Житель Центрального района потерял около 420 тысяч рублей, а женщина из Кировского района лишилась 30 тысяч, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовные дела. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

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