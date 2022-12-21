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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:41

Почти 12,7 тысячи хабаровчан заболели ОРВИ за неделю

Из них госпитализирован 91 человек
Александра ЯВИЩЕНКО
Почти 12,7 тысяч хабаровчан заболели ОРВИ за неделю

Почти 12,7 тысяч хабаровчан заболели ОРВИ за неделю

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидпорог в Хабаровске выше нормы почти на 170%. Только за последнюю неделю с 12 по 18 декабря с симптомами ОРВИ к медикам обратились 12 698 человек.

- Из них 4 615 - взрослые и подростки старше 15 лет, 3 368 дошкольников, 3 002 школьника 7-14 лет, 1 713 детей младше двух лет, - сказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

С осложнениями в стационаре находится 91 человек: 31 взрослый и 60 детей, большая часть из которых младше двух лет.

Свиной грипп зафиксирован у 75 пациентов: у 42 взрослых и 34 детей. На карантин в городе закрыто 204 класса в 34 школах и 86 групп в 49 детсадах.

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