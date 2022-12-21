Почти 12,7 тысячи хабаровчан заболели ОРВИ за неделю

Почти 12,7 тысяч хабаровчан заболели ОРВИ за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидпорог в Хабаровске выше нормы почти на 170%. Только за последнюю неделю с 12 по 18 декабря с симптомами ОРВИ к медикам обратились 12 698 человек.

- Из них 4 615 - взрослые и подростки старше 15 лет, 3 368 дошкольников, 3 002 школьника 7-14 лет, 1 713 детей младше двух лет, - сказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

С осложнениями в стационаре находится 91 человек: 31 взрослый и 60 детей, большая часть из которых младше двух лет.

Свиной грипп зафиксирован у 75 пациентов: у 42 взрослых и 34 детей. На карантин в городе закрыто 204 класса в 34 школах и 86 групп в 49 детсадах.

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