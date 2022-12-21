Хабаровчане могут добиться установки детских площадок во дворе

Жители Хабаровска регулярно обращаются в комитеты по управлению районами города с жалобами на состояние детских площадок во дворах. Рядом с новостройками игровые и спортивные зоны обустраивают одновременно со строительством многоэтажек. А вот тем, кто живет в старых домах, построенных в советские времена, приходится довольствоваться площадками, которым уже больше 30 лет. Часто такие объекты небезопасны для детей.

- Сегодня благодаря программе «Единой России» каждый год модернизируют сотни дворов. Если ваша придомовая территория не попала в федеральную программу, можно организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Для этого трое или больше жильцов должны объединиться в группу и обратиться в комитет по управлению районом. После этого вы сможете подготовить проект и сделать площадку, - сказал Александр Федчишин, депутат Хабаровской гордумы.

Преимущество от создания ТОС - возможность преобразить придомовую территорию так, как этого хотят сами жители.

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