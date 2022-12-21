Места продажи елок в 2022 году определили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Живые елки можно приобрести в специально отведенных для этого местах. Администрация Хабаровска перечислила адреса, где можно купить елку в 2022 году.

Центральный район:

- на Пушкина возле магазина «Стройка»;

- на Шеронова около ТЦ «МиС»;

- Ленина, 53 - Вострецова;

- Ленина, 72;

- Льва Толстого, 19 около Центрального рынка;

- Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов» и в районе трамвайной остановки «Рынок» в сторону ж/д вокзала;

Кировский район:

- Амурский бульвар, 23;

- остановка «Стадион «Нефтяник» на Джамбула;

- Серышева, 7-9;

- Серышева, 23;

- Тихоокеанская, 16 около магазина «Маяк»;

Железнодорожный район:

- Большая, 2 - Карла Маркса, 93;

- Большая, 93-95 - Вяземская, 26;

- Гагарина, 7 и 9;

- Воронежская, на остановке трамвая «Пассажирское депо»;

- Восточное шоссе, 44-48;

- Карла Маркса, 108 и 143 Г;

- 60-летия Октября, 82-84 и еще одна точка рядом с домом №67;

- Шелеста, 116 А;

- Шкотова, 15 А;

- Краснодарская, 25;

- Матвеевское шоссе, 13 и 24;

- остановка «Ореховая Сопка»;

Краснофлотский район:

- Руднева, около остановки «39 магазин»;

- Тихоокеанская, 158 А и 182 Б;

- Победы - Воронежское шоссе, напротив АЗС №15;

- Профессора Даниловского, 16 А;

Индустриальный район:

- Ворошилова, 8;

- Калараша, 1 и 31 (возле магазина);

- Королева, 12;

- Краснореченская, 5-9, 147, 193 и за остановкой «Спутник» по направлению из города;

- Малиновского, около павильона «Зеленый сад»;

- Панфиловцев, 14, 14Б;

- Суворова, 44;

- Шеронова, 5;

- Флегонтова, 6;

- Ульяновская, возле рынка «Красная Речка».

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