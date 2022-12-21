Места продажи елок в 2022 году определили в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Живые елки можно приобрести в специально отведенных для этого местах. Администрация Хабаровска перечислила адреса, где можно купить елку в 2022 году.
Центральный район:
- на Пушкина возле магазина «Стройка»;
- на Шеронова около ТЦ «МиС»;
- Ленина, 53 - Вострецова;
- Ленина, 72;
- Льва Толстого, 19 около Центрального рынка;
- Амурский бульвар, напротив остановки «Дворец профсоюзов» и в районе трамвайной остановки «Рынок» в сторону ж/д вокзала;
Кировский район:
- Амурский бульвар, 23;
- остановка «Стадион «Нефтяник» на Джамбула;
- Серышева, 7-9;
- Серышева, 23;
- Тихоокеанская, 16 около магазина «Маяк»;
Железнодорожный район:
- Большая, 2 - Карла Маркса, 93;
- Большая, 93-95 - Вяземская, 26;
- Гагарина, 7 и 9;
- Воронежская, на остановке трамвая «Пассажирское депо»;
- Восточное шоссе, 44-48;
- Карла Маркса, 108 и 143 Г;
- 60-летия Октября, 82-84 и еще одна точка рядом с домом №67;
- Шелеста, 116 А;
- Шкотова, 15 А;
- Краснодарская, 25;
- Матвеевское шоссе, 13 и 24;
- остановка «Ореховая Сопка»;
Краснофлотский район:
- Руднева, около остановки «39 магазин»;
- Тихоокеанская, 158 А и 182 Б;
- Победы - Воронежское шоссе, напротив АЗС №15;
- Профессора Даниловского, 16 А;
Индустриальный район:
- Ворошилова, 8;
- Калараша, 1 и 31 (возле магазина);
- Королева, 12;
- Краснореченская, 5-9, 147, 193 и за остановкой «Спутник» по направлению из города;
- Малиновского, около павильона «Зеленый сад»;
- Панфиловцев, 14, 14Б;
- Суворова, 44;
- Шеронова, 5;
- Флегонтова, 6;
- Ульяновская, возле рынка «Красная Речка».
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