Волонтеры Хабаровского края собрали больше 1,2 тысячи наборов помощи для переселенцев Фото: Правительство Хабаровского края

За 2022 год волонтеры Хабаровского края собрали больше 1,2 тысячи наборов для переселенцев, которых в регионе около 600 человек. Каждый из беженцев получил пакеты с продуктами и гигиеническими изделиями. Кроме того, помощь оказывалась и по индивидуальным спискам. Волонтеры опрашивали переселенцев о самых нужных вещах и собирали их.

- Одним из самых значимых проектов стало создание социального шоурума «#МЫВМЕСТЕ». Переселенцы могут прийти туда и выбрать одежду. Гардероб уже смогли пополнить около 200 человек. Всего выдано больше 1,6 тысячи предметов гардероба, - сказала Анастасия Фурсова, и. о. директора Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Хабаровского края».

В регионе также продолжается Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. Жители края собирают помощь, которую потом передают военнослужащим, их семьям и жителям освобожденных территорий. С сентября удалось собрать около 40 тонн гуманитарки.

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