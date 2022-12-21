Депутаты думы Хабаровского края обсудили вопросы социальной защиты населения Фото: дума Хабаровского края

В хабаровской краевой думе прошел правительственный час, где обсуждались вопросы социальной защиты населения. Как сообщает парламент, в этом году в регионе оказывается 66 видов мер поддержки. Самой популярной остается помощь на основании социального контракта.

В бюджете края на поддержку отведено порядка 33,2 миллиарда рублей. Одна третья часть населения региона получает социальные выплаты, это около 460 тысяч человек. В общем плане средства распределены на поддержку семей с детьми - 21,6 миллиарда рублей, на оплату коммунальных услуг - 3,42 миллиарда рублей, на социальные доплаты к пенсии - 3,1 миллиарда рублей, на льготный проезд - 2,9 миллиарда и на иные меры соцподдержки - 2,18 миллиарда рублей.

Также на встрече обсудили вопросы выплат единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, вопросы помощи детям-инвалидам, подняли тему быстрого роста цен, низкого темпа поднятия зарплаты и другие вопросы.

- Хочу отметить перспективные направления - содействие занятости, экономическому развитию, сопряженные с этим формы содействия социальному предпринимательству, социальному контракту, облегчение учета и налогообложения для самозанятых. Это все в копилку увеличения доходов для преодоления бедности, - сказала на заседании Наталья Чумакова, спикер парламента.

После встречи депутаты взяли в работу два вопроса, касающиеся нагрузки и оплаты труда педагогов, а также вопрос доступности детям различных кружков и секций.

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