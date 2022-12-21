Бросилась на помощь утопающему: школьницу из Хабаровска наградили медалью за героический поступок Фото: управление образования Хабаровска

В Хабаровске ученицу шестого класса Алису Сильченко наградили медалью «За спасение погибавших». Как сообщает управление образования города, девочка бросилась на помощь тонувшей женщине в Приморье и вытащила ее на берег. Инициировали награждение в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Девочка учится в школе «Успех».

- 18 августа 2022 года Алиса спасла жизнь Виктории Ивановне Ткаченко на пляже в поселке Ливадия. Женщину накрыло волной, она испугалась и стала звать на помощь. Алиса плавала неподалеку на надувном круге, услышав крики о помощи и увидев испуганную женщину, девочка, не задумываясь, развернулась в ее сторону, протянула женщине руку, дала свой круг и начала ее тащить к берегу, - рассказали в управлении.

Вытягивать тонущую было тяжело, однако девочка прикладывала все силы и не отступала. Спасенная женщина обратилась в МЧС с просьбой наградить девочку за поступок. На линейке представитель МЧС вручил медаль и поблагодарил родителей и школу за такое воспитание ребенка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.