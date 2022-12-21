Возможность выплаты средств на приобретение жилья для семей погибших в ходе СВО инициировали депутаты Законодательной думы

Депутаты рассмотрели более 40 вопросов на очередном заседании Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы собрались на очередное заседание под председательством Ирины Зикуновой. За два с половиной часа участники успели рассмотреть 43 вопроса, касающихся изменений в социальной и экономической политике, а также местном самоуправлении.

Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов представил законопроект, предлагающий изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Целью законопроекта является обеспечение прав самозанятых лиц на отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Речь идет об оказании самозанятым всех форм поддержки, включая финансовую, имущественную, информационно-консультационную и образовательную. Самозанятые платят налог на профессиональный доход, и за 2022 год более 43 тысяч самозанятых граждан края заплатили более 104 миллионов рублей. Поэтому для такой важной категории предпринимателей необходима поддержка, - рассказал Максим Тарасов.

Многие законопроекты касались социальной и экономической политики края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Продолжается работа по поддержке властями края участников СВО. Существующий закон «О ежемесячном пособии семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести в период ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации» с началом СВО до сих пор предусматривал право на ежемесячное пособие только тем, кто погиб или пропал без вести на территориях Украины, а также ДНР и ЛНР. В результате новых изменений право на получение ежемесячного пособия теперь распространяется на военнослужащих, погибших или пропавших на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как подчеркнула председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова, оказание мер поддержки является приоритетом деятельности органов публичной власти. И сейчас особая поддержка требуется семьям погибших и ставших инвалидами вследствие увечья плюс вследствие ранений, травм и контузий, полученных при исполнении задач в ходе СВО.

Поэтому Законодательная дума Хабаровского края выступила с инициативой в Правительстве Российской Федерации о введении дополнительной меры социальной поддержки семей ветеранов боевых действий, погибших либо ставших инвалидами в ходе боевых действий на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, которые нуждаются в жилых помещениях.

- Большую сложность вызывает решение жилищных вопросов в семьях, где воспитываются дети, находящиеся на иждивении погибших либо раненых ветеранов. Проблема приобретения жилья в связи с его высокой стоимостью является актуальной для многих регионов, в том числе для Хабаровского края. Поэтому в целях защиты жилищных прав предлагается ввести дополнительную меру поддержки в виде однократного предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство нового жилого помещения за счет средств федерального бюджета, - рассказала Ольга Ушакова.

Депутаты уделили внимание мерам поддержки работников образовательных учреждений муниципальных районов. Так, министр социальной защиты Александр Дорофеев представил законопроект, предлагающий исключение положения о подведомственности образования и науки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Изменения позволят сохранить за педагогическими работниками таких организаций права на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии, - пояснил Александр Дорофеев.

На заседании также затронули вопросы взаимодействия уполномоченного по правам ребенка с несовершеннолетними детьми. В этом направлении эффективную деятельность в крае с 2012 года ведет Детский общественный совет. Председатель комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова в докладе по выдвинутому на рассмотрение законопроекту сообщила, что эффективность работы Детского общественного совета страдает из-за того, что деятельность не регулируется краевым законодательством, в связи с чем было предложено урегулировать деятельность Детского совета.