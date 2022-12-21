Сливала имена умерших за деньги: в Хабаровске осудили бывшую сотрудницу полиции за взятку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске центральный районный cуд вынес приговор бывшей сотруднице правоохранительных органов по статье за взятку в крупном размере. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, женщина получила 214 тысяч рублей от ритуальной фирмы, а взамен передала имена умерших людей. Ее осудили на семь лет условно.

- С октября 2020 года по март 2022 года она получила от директора общества по оказанию ритуальных услуг взятку в общей сумме 214 тысяч рублей за предоставление сведений об умерших лицах, - сообщили в прокуратуре.

Испытательный срок, назначенный женщине, составит пять лет. Также она лишилась права работать в органах в функционале, связанном с работой представителя власти.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.