В Хабаровском крае оптимизировали работу по вывозу крупного мусора Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проконтролировали ход исполнения реформы по обращению с ТКО, которая реализуется по проекту «Экология». Как сообщили в пресс-службе правительства, власти посетили контейнерные площадки и убедились, что работу по вывозу крупного мусора и отходов деятельности предпринимателей удалось оптимизировать.

В крае составили список загруженных площадок в количестве около 300 штук, где сделали дополнительный вывоз. Больше всего таких площадок на ДОСах и в поселке Горького. Отмечается, что в первый месяц работы регоператора выявили свыше 500 контейнерных площадок, принадлежащих юридическим лицам, но не зарегистрированных в установленном порядке. Эти площадки не соответствуют санитарным нормам. Были также случаи занятия чужой территории отходами.

- Эта ситуация привела к захламлению контейнерных площадок многоквартирных домов упаковками от товаров, потребительской тарой. Особенно под такие отходы предприниматели предпочли зоны для крупногабаритного мусора. Вывоз подобных отходов приходилось осуществлять регоператору без получения оплаты, потому что у таких юрлиц не были заключены договоры, - рассказали в правительстве.

Регоператор выявил нарушителей и внес им представления. Сейчас минЖКХ регистрирует гораздо меньше таких нарушений.

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