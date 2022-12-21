Волонтерство стало самым популярным молодежным движением в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на сегодняшний день действует 325 молодежных объединений, где задействованы около 87 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба администрации города, молодежные добровольческие движения стали в городе особенно популярными. Перспективы развития направления обсудили власти города.

- Сегодня добровольческое движение города Хабаровска организуют и координируют два городских штаба: городской штаб добровольцев, созданный на базе городского центра по организации досуга детей и молодёжи; и штаб городского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» на базе Центра патриотического воспитания, - рассказали в мэрии.

Волонтеры помогают ветеранам, организовывают патриотические акции, ухаживают за памятниками и местами захоронений. В связи с последними событиями в мире и в стране их стало еще больше. Мэр Хабаровска сказал, что люди, работающие по зову сердца - эффективнее любых других.

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