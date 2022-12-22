Сергей Носов запретил использование беспилотников в Магаданской области Фото: Александр ГЛУЗ

С 19 декабря 2022 года на территории Магаданской области действует указ губернатора Сергея Носова, который запрещает использование беспилотников. Целью постановления стали усиление общественного порядка и обеспечение безопасности жителей.

- Постановляю запретить использование беспилотных воздушных судов в Магаданской области, за исключением беспилотников, используемых органами власти, подведомственными учреждениями, предприятиями по договорам, для исполнения которых нужно использовать беспилотные судна, - говорится в указе губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, который был введен 19 декабря указом Президента России Владимира Путина.

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