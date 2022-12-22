Движение пассажирских автобусов остановлено в ЕАО 22 декабря Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из-за пришедшего циклона в ЕАО 22 декабря ввели запрет на движение междугородних пассажирских автобусов. Ограничение действует с 6:00 для маршрутов:

- Биробиджан – село Головино;

- Биробиджан - село Ленинское;

- Биробиджан - село Амурзет.

Действовать запрет в ЕАО будет до особого распоряжения. Водителей просят соблюдать правила личной безопасности во время снегопада. На дорогах нужно держать дистанцию, не совершать резкие маневры. Перекрестки необходимо проезжать осторожно, перед поворотом снижать скорость. Не стоит садиться за руль без особой необходимости. Если есть возможность, лучше переждать непогоду.

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