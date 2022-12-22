Медицинские учреждения Хабаровска ущемляли права ребенка с диабетом Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчанка обратилась с заявлением в прокуратуру из-за того, что ее сыну, болеющему сахарным диабетом, не предоставляют оборудование для мониторинга уровня глюкозы в крови. Женщина много раз обращалась в медицинские учреждения с просьбой выделить необходимые инструменты, но постоянно получала отказ.

- Прокуратура Индустриального района провела проверку по обращению. Слова заявительницы подтвердились. Это послужило поводом для обращения в суд с иском о возложении обязанности на региональный минздрав обеспечить несовершеннолетнего системой непрерывного мониторинга глюкозы и расходными материалами к ней, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования, но пока решение в силу не вступило.

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