Александр Слезко о создании кафедры Сбера в ДВФУ, уникальности проекта и своих выпускниках

В декабре 2022 исполняется 10 лет совместному образовательному проекту Сбербанка и Дальневосточного федерального университета – базовой кафедре современного банковского дела. Своими воспоминаниями о том, как как открывалась кафедра, каким был принцип формирования преподавательского состава, о выпускниках первого десятилетия поделился Александр Слезко, заведующий базовой кафедрой и менеджер HR Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Александр Слезко

- В этом году базовая кафедра современного банковского дела отмечает свое первое десятилетие. Помните, как все начиналось?

-Конечно, помню. Это был 2012 год – год проведения саммита АТЭС во Владивостоке. В рамках саммита в сентябре была открыта учебная площадка базовой кафедры современного банковского дела, которая расположена в молодежном офисе Сбера в кампусе ДВФУ. Теперь это наша постоянная прописка, большинство мероприятий со студентами: конференций, круглых столов, мастер-классов с участием бизнеса мы проводим в учебных аудиториях Сбера.

Приказ о создании кафедры был подписан 6 декабря 2012 года. В течение осени мы подготовили учебный план первой образовательной программы по бакалавриату, направление «Экономика», профиль «Банковское дело». Была сформирована преподавательская команда, набраны первые студенты. Запустили полноценный учебный процесс.

Неоценимый вклад в создание кафедры, поддержку в ее становлении оказали в тот период председатель Дальневосточного банка Евгений Викторович Титов, управляющий Приморским отделением Сбербанка Ольга Владимировна Долгова, HR бизнес-партнер Елена Алексеевна Кузнецова, руководство Школы экономики и менеджмента и особенно директор Виктор Григорьевич Белкина. Разработкой концепции развития кафедры занималась профессор Людмила Ивановна Вотинцева.

- Скажите, что сейчас представляет базовая кафедра Сбербанка в ДФВУ?

- В настоящее время базовая кафедра в своем портфеле имеет образовательные программы по бакалавриату и магистратуре. Это ещё и площадка Сбера в ДВФУ для реализации различных образовательных инициатив не только в направлении банковского бизнеса, но и в области IT-технологий, дополнительных профессиональных программ, и крупных федеральных образовательных проектов, которые банк реализует в ведущих вузах России.

- По-вашему, мнению, в чем уникальность самого образовательного проекта?

- Уникальность нашего образовательного проекта в интеграции возможностей крупнейшего банка России и ведущего университета на востоке страны в подготовки будущих специалистов, которые востребованы в экономике региона. Это позволило сформировать особые условия по подготовке студентов, путем создания системы практико-ориентированного обучения через участие специалистов практиков в учебном процессе, у студентов старших курсов есть возможность начать карьеру в банке еще обучаясь в университете.

В этой связи, интересен принцип формирования преподавательского состава кафедры.

Состав преподавательской команды кафедры сформирован следующим образом. Есть штатные преподаватели, которые работают с момента основания базовой кафедры: старший преподаватель Теряева Анна Сергеевна, доцент Шатов Юрий Борисович, и на периодической основе в качестве внешних совместителей привлекаются руководители и специалисты ПАО Сбербанк.

- Помните своих первых студентов? Кем они стали?

- Да! Первый выпуск у нас состоялся в 2016 году. Он был небольшой, Ксения Румянцева, Надежда Духанина, Аригуна Дамдинова, сразу после окончания вуза пошли работать в Сбер.

Аригуна и сейчас работает, в Сбере, в Сибирском банке. Ксения Румянцева, проработав несколько лет в банке, сменила профиль деятельности. Надежда Духанина продолжает работать в банковском бизнесе.

- А сколько всего за эти десять лет кафедра выпустила дипломированных специалистов? Вы принимаете участие в трудоустройстве своих выпускников?

- Более 160 дипломированных специалистов мы выпустили за эти годы. Среди них и бакалавры, и магистры. В трудоустройстве своих ребят мы активно участвуем. С гордостью скажу, что половина наших выпускников после бакалавриата приходят работать в подразделения Сбера.

Сейчас есть выпускники, которые успешно работают в Приморском отделении Сбербанка, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и в других регионах России. Здесь в Приморье, могу отметить Наталью Зорникову, Игоря Воронина, Ярослава Писаревского, Валерия Зотина. Есть, конечно, и другие ребята.

- Скажите, каким вы видите будущее кафедры через 5-10 лет?

- Очень сложно сказать, что будет через 5-10 лет, мир очень быстро меняется. Скорее всего, у нас изменится подход в образовательных программах, под влиянием внешних обстоятельств. Уверен, мы еще больше будем интегрированы в совместное сотрудничество с другими факультетами и институтами ДВФУ, делая ставку на разнообразные направления подготовки специалистов, которые нужны как банку, так и реальному сектору экономики Дальнего Востока.