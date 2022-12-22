Обманула 80-летнюю старушку: пожилая женщина стала жертвой аферистки в Биробиджане

Пожилая женщина отдала 13 тысяч рублей за поддельную икру в Биробиджане Фото: УМВД России по ЕАО

В дверь квартиры 80-летней жительницы Биробиджана постучалась незнакомка. Женщина предложила пенсионерке купить красную икру, которую, якобы, уже приобрели ее соседи и остались довольны. Хозяйка квартиры заинтересовалась товаром. Она заплатила 13 тысяч рублей, купив сразу 3,5 килограмма икры – семь банок по полкило в каждой. Позже она решила попробовать деликатес. По вкусу сразу стало понятно, что это подделка. Тогда обманутая пенсионерка написала заявление в полицию.

- У женщины изъяли контейнеры с икрой, чтобы снять с них отпечатки пальцев для поиска аферистки. По результатам экспертизы удалось установить личность подозреваемой – 42-летней комсомольчанки, уже имевшей проблемы с законом, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Подозреваемую задержали. Установлено, что она оптом закупила имитированную икру из переработанной рыбы и морепродуктов, расфасовала и стала предлагать к продаже жителям Биробиджана под видом настоящего деликатеса. Полицейские нашли у нее 134 контейнера, готовые к продаже. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование еще продолжается.

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