Проверь родинку онлайн! Фото: Алексей БУЛАТОВ

«А что, разве их нужно проверять?», - удивится кто-то, кто-то недоверчиво спросит: «А разве можно проверить родинки онлайн?», а кто-то вообще недоумевает, как родинки могут быть опасными.

Ответ на первый вопрос: проверять родинки нужно обязательно! Особенно, если они ведут себя подозрительно - растут, меняют цвет, имеют неправильную форму, кровоточат; есть ещё ряд подозрительных признаков, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Ответ на второй вопрос: проверить родинку онлайн можно! И да, родинки могут быть очень опасными.

В рамках проекта «Мы здоровый край», совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края были разработаны онлайн тесты, чтобы каждый житель смог оценить – есть ли у него кожные новообразования, которые требуют наблюдения врача, есть ли повод обратиться за медицинской помощью.

Вот по этой ссылке вы сможете онлайн проверить здоровье вашей кожи.

Что же делать, если онлайн тест показал превышение средних показателей и высокий риск развития заболевания?

Лучше всего обращаться к специализированному специалисту - врачу дерматологу - по месту жительства для сдачи анализов и дальнейшей консультации.

Проект «Мы здоровый край» реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Хабаровского края.