В правительстве Хабаровского края обсудили рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжает увеличиваться число заболевших гриппом и ОРВИ. Сложившуюся эпидемиологическую ситуацию обсудили в региональном правительстве. По данным Роспотребнадзора, в сравнении с прошлой неделей количество заболевших выросло на 41%.

- В регионе выявляются разные виды вирусов: грипп, парагрипп, риновирусная и коронавирусная инфекции, возросло количество случаев пневмоний. Больше всего заболевших гриппом, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас в регионе развернуто 414 коек в 11 больницах для лечения пациентов с инфекцией. Из них 270 мест – для детей. Есть возможность развернуть еще 183 койки при необходимости.

Жителям региона рекомендуют носить маски, пользоваться антисептиками, проводить дезинфекционную обработку и проветривать помещения.

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