Троих пострадавших в смертельном ДТП с автобусом выписали из больницы в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Пострадавшие 16 декабря в жуткой аварии с автобусом, унесшей жизни восьми человек, постепенно идут на поправку. Накануне стало известно о выписке трех пациентов из краевой больницы имени Владимирцева. В стационаре медучреждения остается еще пять человек. Трое из них – в реанимации, а двое – в травматологическом отделении.

Еще три пациента проходят лечение в торакальном отделении краевой клинической больнице №1 имени Сергеева. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, авария случилась на трассе Хабаровск – Комсомольск. Автобус вез вахтовиков на работу, но посреди пути съехал в кювет. Сразу стало известно о шести погибших, но позже их число увеличилось до восьми. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести.

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