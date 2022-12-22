Денис Адмакин из Комсомольска-на-Амуре стал рекордсменом ГТО Фото: Правительство Хабаровского края

В Самаре закончился финал Фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «ИГРЫ ГТО». От нашего региона выступали хабаровчанка Елена Сокур, Дарья Шмакова из Амурского района, Петр Подоплелов из Хабаровского района, Александр Резниченко, Денис Адмакин и Диана Кузь из Комсомольска.

Денис Адмакин с результатом 310 сантиметров победил в нормативе «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» в личных соревнованиях «Иду на рекорд». Его результат занесут в книгу «Рекорды ГТО».

- Упражнение нужно было выполнить за минуту. Я собрался и прыгнул, показав лучший результат. Спортом я занимаюсь с шести лет. В детстве ходил на плавание, сейчас занимаюсь в тренажерном зале, - рассказал Денис Адмакин.

Напомним, ранее в книгу рекордов ГТО попала Екатерина Подоплелова из Хабаровского района, которая дважды показывала лучший результат в нормативе «Наклон вперед, стоя на гимнастической скамье».

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