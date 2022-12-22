Вертолет Ми-8 нового поколения прибыл в Хабаровский центр МЧС России из Казани

Вертолет Ми-8 прибыл в Хабаровский авиаспасательный центр МЧС России из Казани Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 в новом исполнении в Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России из Казани в преддверии Дня спасателя и Нового года. Воздушное судно оборудовано современными системами, которые позволяют выполнять задачи не только днем, но и ночью.

- Для выполнения ночных операций в воздушном судне адаптированы приборная доска, подсветы, освещение, есть защитные шлемы и очки ночного видения, установлено оборудование для полетов в автоматическом режиме, новейший пилотажно-навигационный комплекс и многое другое. Летать на нем можно при температурах от -60 до +60 градусов, - рассказал Валерий Дмитриев, замначальника Хабаровского АСЦ МЧС России.

Путь из Казани в Хабаровск вертолет преодолел почти за 31 час. Экипаж по традиции встречали хлебом-солью.

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