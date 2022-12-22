Аквапарк откроется в Хабаровске в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчане с нетерпением ждут открытия аквапарка, который строит инвестор ООО «Броско». По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сдача объекта запланирована на конец 2023 года.

- Надеюсь, что провести там время смогут все. Это уникальный для нашего региона проект, да и для всего Дальнего Востока. Он очень органично впишется в будущую набережную, – сказал Михаил Дегтярев.

Для строительства этого объекта правительство выделило земельный участок и одобрена субсидия в размере больше 300 миллионов рублей на возмещение затрат для обустройства внешней инженерной инфраструктуры. Уже построен каркас здания, закрыт его внешний контур. Сейчас рабочие устанавливают оборудование, ведут внутренние отделочные работы, заканчивают монтаж внутренних инженерных коммуникаций.

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