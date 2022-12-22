Сергей Кравчук обратился с ежегодным инвестиционным посланием к хабаровчанам Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук подвел итоги уходящего года, отметив, что он был непростым для хабаровчан. В первом полугодии товарооборот увеличился на 10%, но сейчас он замедляется из-за сложной экономической обстановки. Чтобы обеспечить стабильность экономики, администрация города продлила меры поддержки социального предпринимательства и самозанятых. Финансовая помощь предоставлялась для открытия дела, возмещения расходов на оплату света для производителей товаров.

В 2023 году предоставление субсидий продолжится. Хабаровским производителям продуктов компенсируют транспортные расходы в размере до 200 тысяч рублей. Также будут предоставлены меры льготного кредитования, компенсации части транспортных расходов по экспорту и прочее. Финансирование всех мер поддержки, предоставляемых городом, увеличится на 20% по сравнению с 2022 годом.

- С учетом принятых мер в Хабаровске по итогу 2022 года ожидается высокий уровень вложения инвестиций в основной капитал, который по прогнозам составит 128 миллиардов рублей, - рассказали в администрации города.

Чтобы привлечь бизнес в городские проекты, будут созданы инвестиционные ниши в туристической, социальной и в производственной сферах: развитие и реконструкция горнолыжного комплекса «Хехцир», создание сети модульных спортивных залов, крытых футбольных манежей, индустриального парка в Краснофлотском районе.

Основные задачи на 2023 год и перспективу - создание условий для привлечения частных инвестиций в экономику города, вовлечение бизнеса в участие в нацпроектах, повышение уровня жизни горожан. Сергей Кравчук определил задачи на следующий год:

- продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций;

- продолжить реализацию механизма муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений;

- продолжить работу над созданием важных инфраструктурных проектов поселка имени Горького и микрорайона «Ореховая Сопка»;

- обеспечить участие предпринимателей в строительстве, реконструкции и обновлении социально значимых объектов;

- продолжить работу по созданию индустриального парка в Краснофлотском районе;

- увеличить темпы ввода жилья в эксплуатацию, создать условия для привлечения застройщиков из других регионов;

- расширить социально-досуговую инфраструктуру, повысить количество и качество «событийных» мероприятий;

- усилить мероприятия для улучшения показателей Хабаровского края в нацрейтинге инвестиционного климата;

- разработать информационный ресурс «Личный кабинет проектировщика», продолжить создание «Единого мониторингового центра» и развитие автоматизированных информационных систем города.

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