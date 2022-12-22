Проезд по улице Петра Комарова в Хабаровске перекроют 22 декабря

Проезд по улице Петра Комарова перекроют 22 декабря
Фото: Администрация Хабаровска
22 декабря в 21:00 улицу Петра Комарова перекроют для движения всех видов транспорта. Дорогу будут чистить от наледи и снега. Автомобилистов просят убрать машины с проезжей части, чтобы техника могла беспрепятственно выполнить механизированную очистку. Спецмашины будут работать в сопровождении сотрудников ГИБДД.
- Просим хабаровчан убрать машины сегодня до 21:00. Также из-за перекрытия дороги временно придется выбирать альтернативные маршруты, - сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Уборка снега займет немного времени. Уже 23 декабря движение по улице будет восстановлено.
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