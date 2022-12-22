Выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края состоятся 25 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 декабря состоятся дополнительные выборы депутата закдумы края по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14. В мэрии Хабаровска обсудили готовность городских служб к проведению голосования на участках.

В Индустриальном районе работают 23 участковые избирательные комиссии. На четырех участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все помещения полностью готовы к проведению выборов: они обеспечены телефонной связью, оргтехникой, сейфами, ручными металлодетекторами и средствами видеонаблюдения. Комитет по управлению районом также подготовил восемь резервных помещений на случай ЧС.

Для доставки избирателей из частного сектора на участки №№ 117, 119 и 126 будет дополнительно выделено три городских автобуса.

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