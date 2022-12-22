Хабаровский край стал одним из лидеров в России по внедрению экспортного стандарта Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году Хабаровский край стал одним из первых среди регионов России по внедрению экспортного стандарта. На фоне санкционного давления, нарушения поставок и перестройки логистики краю удалось нарастить объемы экспорта благодаря поддержке Российского экспортного центра и внедрению Регионального экспортного стандарта. За девять месяцев показатели улучшились на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Хабаровский край сотрудничает практически со 100 странами, 25% из которых - государства, которые наложили санкции. Основные торговые партнеры по экспорту - КНР, Республика Корея, Казахстан, Филиппины и Япония. Из региона в основном отправляют на продажу рыбу и морепродукты, уголь, нефтепродукты, пиломатериалы, шпон, топливные гранулы, черные и драгметаллы, стальные заготовки. Объемы экспорта увеличились по всем группам, кроме круглого леса. Доля несырьевого неэнергетического экспорта за девять месяцев составила 61,3%, что на 5,2% выше, чем в 2021 году.

- В этом году были впервые предоставлены финансовые меры поддержки экспортеров - субсидии на возмещение транспортных расходов и грант «экспортный кешбэк». В региональном Центре поддержки экспорта появилась новая услуга - содействие в транспортировке продукции по России для экспорта на внешние рынки, - сказала Валентина Филоненко, замминистра экономического развития Хабаровского края.

За 2022 год при поддержке краевого Центра экспорта 20 предприятий заключили 31 экспортный контракт на сумму 7,6 миллиона долларов.

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