Можно остаться дома: хабаровским школьникам разрешили прогулять уроки

Режим свободного посещения ввели в школах Хабаровска Фото: Владимир ВОРСОБИН

22 декабря в управлении образования рекомендовали сократить занятия для учеников второй смены. А уже завтра школьникам необязательно будет идти на уроки. Это связано с ухудшением погоды из-за прохождения циклона, который принес в город сильный ветер и метель.

- Завтра в школах объявляется режим свободного посещения. Просим родителей самостоятельно принимать решение - отправлять ребенка на занятия или нет. Пропуск по неуважительной причине выставляться не будет, - сказали в управлении образования Хабаровска.

Еще со среды жители города начали массово получать смс-рассылку от МЧС с предупреждением об ухудшении погоды с 22 по 25 декабря. Хабаровчанам рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.

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