Необходимые лекарства появятся в сельских аптеках Хабаровского края до конца 2022 года Фото: Вячеслав Реутов

20 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямой линии рассказал о том, как в регионе планируется решать проблему с дефицитом лекарств в сельских аптеках. Он сказал, что вопрос находится на контроле правительства края. Сейчас ведется отгрузка препаратов в подведомственные аптечные сети.

- Поставил задачу краевому минздраву и центру лекарственного обеспечения до Нового года закупить нужный объем лекарств. Коммерсанты в глубинку не заходят, потому что это невыгодно, а госучреждение не может жить по законам рынка. Поэтому решили в следующем году создать акционерное общество, где край будет единственным собственником, - сказал Михаил Дегтярев.

Новая организация будет принадлежать краю. Это позволит сельским аптекам работать без сбоев. Также планируется усилить собственное производство лекарств.

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