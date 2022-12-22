Необходимые лекарства появятся в сельских аптеках Хабаровского края до конца 2022 года Фото: Вячеслав Реутов
20 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямой линии рассказал о том, как в регионе планируется решать проблему с дефицитом лекарств в сельских аптеках. Он сказал, что вопрос находится на контроле правительства края. Сейчас ведется отгрузка препаратов в подведомственные аптечные сети.
- Поставил задачу краевому минздраву и центру лекарственного обеспечения до Нового года закупить нужный объем лекарств. Коммерсанты в глубинку не заходят, потому что это невыгодно, а госучреждение не может жить по законам рынка. Поэтому решили в следующем году создать акционерное общество, где край будет единственным собственником, - сказал Михаил Дегтярев.
Новая организация будет принадлежать краю. Это позволит сельским аптекам работать без сбоев. Также планируется усилить собственное производство лекарств.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru