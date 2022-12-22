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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 5:33

Опасно выходить на улицу: штормовой ветер и метель обрушатся на Хабаровск 23 декабря

Метель со штормовым ветром ожидают Хабаровский край 23 декабря
Александра ЯВИЩЕНКО
Метель со штормовым ветром ожидают Хабаровский край 23 декабря

Метель со штормовым ветром ожидают Хабаровский край 23 декабря

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 декабря погода принесет новые испытания в Хабаровский край. Во всех районах ожидаются снегопады и метели. Сила ветра будет достигать 23-28 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму.

На юге столбик термометра покажет от -14 ночью до -2 днем. В центральный районах ожидается от -23 ночью до ноля днем. На севере региона температура будет колебаться от -21 ночью до -2 днем.

Погода в Хабаровске 23 декабря будет снежной. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, которые будут сменяться метелью. Штормовой северо-восточный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду с порывами до 27 метров. Ночью температура воздуха опустится от -13 до -15, а днем столбик термометра покажет от -6 до -8 градусов.

В пятницу ожидаются проблемы с движением транспорта из-за образования снежных накатов. Жителей края просят соблюдать осторожность на дорогах и не выезжать за пределы города без необходимости.

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