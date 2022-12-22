Метель со штормовым ветром ожидают Хабаровский край 23 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

23 декабря погода принесет новые испытания в Хабаровский край. Во всех районах ожидаются снегопады и метели. Сила ветра будет достигать 23-28 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму.

На юге столбик термометра покажет от -14 ночью до -2 днем. В центральный районах ожидается от -23 ночью до ноля днем. На севере региона температура будет колебаться от -21 ночью до -2 днем.

Погода в Хабаровске 23 декабря будет снежной. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, которые будут сменяться метелью. Штормовой северо-восточный ветер достигнет скорости 15-20 метров в секунду с порывами до 27 метров. Ночью температура воздуха опустится от -13 до -15, а днем столбик термометра покажет от -6 до -8 градусов.

В пятницу ожидаются проблемы с движением транспорта из-за образования снежных накатов. Жителей края просят соблюдать осторожность на дорогах и не выезжать за пределы города без необходимости.

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