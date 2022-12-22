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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 6:07

Дорогу Хабаровск - Бикин закрыли для автобусов 22 декабря

Причиной стал сильный снегопад
Александра ЯВИЩЕНКО
Дорогу Хабаровск – Бикин закрыли для автобусов 22 декабря

Дорогу Хабаровск – Бикин закрыли для автобусов 22 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22 декабря с 14:00 ограничили движение пассажирских автобусов по трассе А-370 Хабаровск - Бикин с 12 по 240 километр. Из-за сильного снега и ветра видимость на дороге снижена, а движение в таких условиях небезопасно.

- Ограничение будет действовать до прекращения осадков, - рассказали в ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

Водителей просят соблюдать меры безопасности, скоростные ограничения, правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае ЧС нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

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