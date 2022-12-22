Мэрия Хабаровска передала партию внедорожников участникам СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Администрация Хабаровска продолжает помогать участникам военной спецоперации. Из краевой столицы в воинские части была отправлена новая партия внедорожников.
- По поручению мэра Сергея Кравчука администрация передает машины в воинские части ВВО. Также мы отправляем разные принадлежности, которые помогут улучшить быт наших земляков в зоне СВО. Это не последняя такая акция. Этим мы укрепляем боевой дух наших соотечественников, - рассказали в администрации Хабаровска.
По словам главы города, внедорожники помогут военнослужащим в достижении поставленных задач.
- По зову сердца мы помогаем нашим землякам, которые выполняют свой долг. Мы верим в их победу! Иначе быть не может! - сказал Сергей Кравчук.
Помощь бойцам на постоянной основе передают не только сотрудники мэрии, но и предприниматели, жители Хабаровска.
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