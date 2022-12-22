Работодатели осваивают программу по снижению напряженности на рынке труда в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы снизить напряженность на рынке труда, в Хабаровском крае запустили программу дополнительных мер, в рамках которой предприниматели могут получить субсидии. Эта помощь предназначена для организации временного трудоустройства жителей региона. Больше чем за полгода желание участвовать в программе проявили бизнесмены почти из всех районов края.

Больше всего заинтересовались предложением работодатели из Хабаровска, Комсомольска, Вяземского, Верхнебуреинского, Ванинского и Николаевского районов. В основном это компании оптовой и розничной торговли, туристические и предприятия общепита, владельцы гостиниц, кинотеатров и радиостанций.

Размер субсидий зависит от минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, и суммы тарифов страховых взносов на зарплату сотрудников. В этом году заключен 131 договор с предпринимателями, к работе привлечены около тысячи человек. В 2023 году финансирование программы составит 46 миллионов рублей.

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