Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей мобилизованных хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

Главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка - уже приступили к поздравлению ребят из семей мобилизованных. Роль сказочных героев взяли на себя работники социальных учреждений Хабаровска. Они устраивают для детей небольшие представления с играми, дарят подарки.

- В преддверии Нового года нужен заряд положительных эмоций. Необходимо создать теплую и душевную атмосферу. Прошу особое внимание уделить семьям мобилизованных. Мы всех должны поздравить с Новым годом. Внимание и забота о них - это самое главное, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Ребята с радостью встречают дома любимых героев и читают им заранее подготовленные стихи. визит Деда Мороза и Снегурочки не оставляет равнодушным ни детей, ни их родителей.

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